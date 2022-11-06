Экс-сокамерник бывшего пресс-секретаря А1 Бределева: В ЦИП он приехал с полностью фиолетовыми ногами 3 6.11.2022, 19:06

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фото: НАША НИВА

Николай Бределев был задержан 10 декабря 2021 года.

В Минском городском суде 24 октября к четырем годам колонии в условиях общего режима приговорили 35-летнего политзаключенного руководителя управления связей с общественностью компании A1 Николая Бределева. Его обвинили в «финансировании деятельности экстремистского формирования» (ст. 361−2 УК) за то, что якобы блогер Антон Мотолько на своем канале пиарил A1 с августа по декабрь 2020 года. После задержания Николая в декабре 2021 года стало известно, что силовики его избивали, но не были известны подробности. Сокамерник Николая из ЦИП на Окрестина (его имя не раскрывается в целях безопасности) рассказал «Вясне», в каком состоянии Бределев попал в камеру.

Николай Бределев с другом Алексеем был задержан 10 декабря 2021 года сотрудниками ГУБОПиК. Его бывший сокамерник рассказывает, что Николая в ЦИП привезли всего избитого:

«В ЦИП он приехал с полностью фиолетовыми ногами, избивали сильно. Судя по его состоянию — принимали жестко. Мы — 15−20 человек — спали на полу, поэтому раздевались до трусов, так как отопление было на максимуме. Поэтому все видели синяки Николая. Это были прямо черно-фиолетовые по всем бедрам, на теле тоже были: спина, бока. Никогда не забуду».

Экс-сокамерник Николая вспоминает, что тот не рассказывал подробности своего задержания. По его словам, он даже предположить не может, чем и как надо было избивать человека, чтобы образовались такие гематомы:

«Если дубинкой, то нужно очень много раз ударить, чтобы получить такую сплошную заливку».

Как сразу сообщалось в провластных телеграм-каналах, где было опубликовано и «покаянное» видео с Бределевым, Николай якобы с июля 2020-го передавал третьим лицам информацию, связанную с его профессиональной деятельностью (данные клиентов А1), но потом в компании заявили, что Бределев не имел доступа к данным клиентов.

«Его возили на допрос из ЦИПа и, как сейчас помню, он приехал обратно и сказал, что следователи признают, что на него нет ничего и мол „его подставили“. Он всегда утверждал, что у него нет даже доступа к этой информации, в сливе которой его подозревали».

Бывший сокамерник Николая вспоминает его сильные волнения:

«Он очень переживал, был настроен пессимистично. Позже воспрял духом, взялся за спорт, начал много читать… Но все же он надеялся, что его оправдают».

Сразу Николая осудили к 15 суткам, а потом предъявили обвинение и перевели в СИЗО-1. После десяти месяцев под стражей над Бределевым начался суд, но судили его не по статьям за «слив данных». В Минском городском суде 24 октября Николая осудили к четырем годам колонии в условиях общего режима. Его обвинили в «финансировании экстремистского формирования» (ст. 361−2 Уголовного кодекса) и оправдали по ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) за недоказанностью вины. Суд над Николаем проходил в закрытом режиме, поэтому его подробности неизвестны.

«Очень приятный, интеллигентный и искренний человек. Он веселый и активный товарищ, мастер игры в „Крокодила“ и „Мафию“ — мы в течение дня проводили время за разными играми», — вспоминает время в ЦИП бывший сокамерник Николая.

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