В Украине умер протоиерей РПЦ Михаил Васильев 6.11.2022, 19:24

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Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Он призвал российских женщин больше рожать, чтобы не жалеть детей для фронта.

Утром 6 ноября 2022 года в Украине «при исполнении пастырских обязанностей» умер клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — патриаршего подворья в п. Власиха Московской области, протоиерей Михаил Васильев. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Васильев родился в 1971 году. Выпускник Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Академии Генерального штаба ВС РФ.

Награжден орденом Мужества, орденом Сергия Радонежского III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как священник участвовал в командировках в «горячие точки» в Косово, Боснии, Абхазии, Кыргызстане, на Северном Кавказе и в Сирии.

Васильев был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — патриаршего подворья в поселке Власиха Московской области. Это храм при штабе Ракетных войск стратегического назначения России.

Он стал широко известен осенью 2022 года после интервью, где посоветовал женщинам больше рожать, чтобы было не так страшно отправлять детей на войну.

«Каждой даме Господь попустил родить множество детишек. И если дама, соблюдая эту заповедь «плодитесь и размножайтесь», отказалась от искусственных способов прерывания беременности, в самом широком спектре, то очевидно, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время. Не так страшен черт, как его рисуют. Бог не выдаст, свинья не съест», — сказал Васильев.

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