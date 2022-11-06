Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 6.11.2022, 19:42

ВСУ нанесли 18 ударов по вражеским позициям.

Украинские военные нанесли 18 ударов по позициям российских оккупантов. Между тем, враг активно применяет беспилотники для ведения воздушной разведки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий украинских защитников на отдельных направлениях. Так, оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Захватчики обстреливают подразделения Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

В течение 6 ноября россияне нанесли три ракетных и три авиационных ударов, совершили более пяти обстрелов из РСЗО.

Вражеским атакам подверглись районам семи населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военных, предоставляет полигоны для подготовки. Также сохраняется угроза нанесения оккупантами ударов и задействования ударных дронов с территории и воздушного пространства Беларуси.

В других направлениях захватчики совершали обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площадка;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное;

на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времевка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, которые находятся рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка. Кроме того, россияне продолжали вести воздушную разведку, активно применяя беспилотники. Совершили более 65 вылетов.

Авиация Сил обороны в течение 6 ноября нанесла 18 ударов по противнику. Под поражение оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны захватчиков. Подразделения украинской ПВО также сбили 3 дрона.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов оккупантов.

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