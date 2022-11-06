Доцент кафедры литературно-художественной критики Академии наук Сергей Гаранин вышел на свободу

Доцент кафедры литературно-художественной критики Академии наук Сергей Гаранин вышел на свободу2
- 6.11.2022, 20:13
- 1,864
Он отбыл 10 суток.
Как сообщают правозащитники, Сергей Гаранин отбыл 10 суток административного ареста по, предварительно, ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов).
О задержании доцента кафедры литературно-художественной критики Сергея Гаранина стало известно только сегодня. Об этом в фейсбуке сообщил его знакомый.
Сергей Гаранин — заместитель директора по научной работе Института языкознания имени Якуба Коласа Государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси». Он — выдающийся языковед.