Доцент кафедры литературно-художественной критики Академии наук Сергей Гаранин вышел на свободу 2 6.11.2022, 20:13

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Сергей Гаранин

Он отбыл 10 суток.

Как сообщают правозащитники, Сергей Гаранин отбыл 10 суток административного ареста по, предварительно, ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов).

О задержании доцента кафедры литературно-художественной критики Сергея Гаранина стало известно только сегодня. Об этом в фейсбуке сообщил его знакомый.

Сергей Гаранин — заместитель директора по научной работе Института языкознания имени Якуба Коласа Государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси». Он — выдающийся языковед.

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