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Доцент кафедры литературно-художественной критики Академии наук Сергей Гаранин вышел на свободу

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  • 6.11.2022, 20:13
  • 1,864
Доцент кафедры литературно-художественной критики Академии наук Сергей Гаранин вышел на свободу
Сергей Гаранин

Он отбыл 10 суток.

Как сообщают правозащитники, Сергей Гаранин отбыл 10 суток административного ареста по, предварительно, ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов).

О задержании доцента кафедры литературно-художественной критики Сергея Гаранина стало известно только сегодня. Об этом в фейсбуке сообщил его знакомый.

Сергей Гаранин — заместитель директора по научной работе Института языкознания имени Якуба Коласа Государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси». Он — выдающийся языковед.

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