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В Ровенской и Волынской ОВА рассказали о ситуации на границе с Беларусью

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  • 6.11.2022, 20:21
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В Ровенской и Волынской ОВА рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Украинские военные непрерывно мониторят обстановку.

Главы Ровенской и Волынской ОВ заявили, что ситуация на украинско-белорусской границе спокойная и без изменений.

«На севере Ровенской области — все спокойно. Никаких изменений по ту сторону государственной границы не наблюдаем. Как всегда, наши бойцы — ВСУ, ТрО, добровольцы — в полной готовности и хорошем моральном духе», — написал в соцсетях Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он отметил, что сообщения об угрозах нападения со стороны Беларуси, которые распространялись сегодня в телеграм-каналах, не имеют никаких оснований, и призвал доверять только официальным источникам информации.

«Сохраняем спокойствие. Занимаемся привычными делами, способствующими развитию экономики государства. И верим в Вооруженные силы Украины», — призвал Коваль.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко также сообщил, что ситуация в области на украинско-белорусской границе спокойная и без изменений.

«Граница не нарушена. Военные непрерывно мониторят обстановку. Угрозы с той стороны границы не наблюдается», — написал Погуляйко в Telegram.

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