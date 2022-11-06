Предпринимателя Станислава Кузмицкого приговорили к 15 годам лишения свободы 7 6.11.2022, 20:50

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Станислав Кузмицкий

Приговор вынес судья Евгений Хаткевич.

Станислав Кузмицкий — минский предприниматель, был осужден 3 ноября на 15 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Его обвинили в администрировании более 30 телеграмм-чатов, в частности чатов «97», сообщает Dissidentby.

Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела 36-летнего предпринимателя 15 сентября.

Судебный процесс вел судья Евгений Хаткевич.

Станислава Кузмицкого обвиняли по шести статьям Уголовного кодекса, писала «Вясна»:

ч. 1 ст. 293 — массовые беспорядки;

ч. 1 ст. 290-4 — создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней;

ч. 1 ст. 361-1 — создание экстремистского формирования или участие в нем;

ч. 1 ст. 342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них;

ч. 3 ст. 361 — призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;

ч. 3 ст. 130 — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной розни или вражды.

Кузмицкий был задержан в конце декабря 2021 года и до суда содержался в СИЗО №1 Минска.

КГБ Беларуси внес его в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Согласно материалам следствия, Кузмицкий, «имея извращенные ценности и ложное понимание слова «патриотизм», целенаправленно вступил в террористическую организацию и возглавил отдельные ресурсы сети «…97». Он администрировал более 30 чатов<> Мужчина формировал состав экстремистских сообществ, распределял роли и организовывал участие их членов в акциях протеста. Кроме этого, он принимал меры по сплочению и увеличению числа сообществ: морально поддерживал их в беседах частного характера, организовывал проведение совместного досуга, распространение агитационной продукции, нанесение рисунков и надписей экстремистского характера на фасады зданий».

Следствие утверждает, что он «лично шесть раз участвовал в подобных противоправных действиях».

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