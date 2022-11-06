Штайнмайер: Украина должна сама принимать решение о вероятности переговоров 3 6.11.2022, 20:54

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Никаких переговоров об Украине без Украины.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина сама должна принимать решение о начале переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает издание Spiegel.

«Нельзя принимать решение вместо Украины. Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их перспективными», – сказал немецкий президент в интервью, которое выйдет на ARD.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Администрация президента США Джо Байдена частно обратилась к украинским властям с просьбой не отказываться публично от возможности мирных переговоров с Россией, пока страной руководит Владимир Путин. Также во время визита в Киев Джейк Салливан называл уступки, на которые России придется пойти для переговоров о мире с Украиной.

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