В Италии голкипер Левандовский забил гол со штрафного от своих ворот 1 6.11.2022, 21:03

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Фото: ФК Мессина

Видеофакт.

Вратарь Михал Левандовский, выступающий за клуб третьего дивизиона Италии (Серия С) «Мессину», отличился голом после удара почти от своей штрафной.

Об этом сообщает La Casa di C

На 33-й минуте матча против «Нуовы Монтерози» Мессина заработала право на штрафной на своей половине поля.

Поскольку нарушение было вблизи штрафной площадки, то стандарт взялся выполнять вратарь.

Однофамилец звездного форварда «Барселоны» Роберта Левандовского нанес удар с примерно 80-ти метров и мяч, пролетев все поле, ударился о газон и перелетел вратаря соперника, оказавшись в сетке.

В итоге гол помог «Мессини» победить со счетом 3:2.

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