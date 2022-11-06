Арестович оценил возможность повторного наступления россиян со стороны Беларуси 2 6.11.2022, 21:31

7,960

Алексей Арестович

Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что сейчас нет непосредственной опасности наземных действий со стороны Беларуси.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Арестовича, белорусская армия не готова и не желает участвовать в агрессии, а российское руководство желает, но не готово.

«Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси — и это не единственная группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения», — говорится в сообщении.

Арестович отмечает, что для того чтобы опасность стала значимой, количество наземных войск ВС РФ в Беларуси должно дойти до 20−25 тысяч войск по меньшей мере, что будут сведены в ударную группировку.

«До этого еще очень далеко, если это в общем-то в планах. Пока все выглядит так, что основная задача белорусской группировки российских войск — это создавать угрозу без вторжения, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления», — считает Арестович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».