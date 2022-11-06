«Россияне будут сдавать тут все, мы уже уничтожаем боеприпасы»2
- 6.11.2022, 21:54
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Оккупант из донецких террористов рассказал, что россияне готовятся отступать в Херсонской области.
Оккупант из донецких террористов рассказывает, что россияне готовятся отступать в Херсонской области и сами подрывают склады с боеприпасами, потому что не могут их эвакуировать. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки минобороны.
«Думаю, отсюда будем скоро сваливать... По ходу, россияне будут сдавать это все дело», – говорит террорист жене.
«Они ж вас не забудут хоть?»– спрашивает женщина.
«Это хрен его знает... Сегодня мы боекомплект палили... Стреляло, сверкало так, что я тебе передать не могу. Там боекомплект взрывают они тоже, короче, уничтожают боеприпасы», – рассказывает он.
Женщина говорит, что россияне «кричат, что надо удержать Херсон по-любому».
«Они его больше сдают, чем удерживают», – отвечает террорист.