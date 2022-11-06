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«Россияне будут сдавать тут все, мы уже уничтожаем боеприпасы»

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  • 6.11.2022, 21:54
  • 7,792
«Россияне будут сдавать тут все, мы уже уничтожаем боеприпасы»

Оккупант из донецких террористов рассказал, что россияне готовятся отступать в Херсонской области.

Оккупант из донецких террористов рассказывает, что россияне готовятся отступать в Херсонской области и сами подрывают склады с боеприпасами, потому что не могут их эвакуировать. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки минобороны.

«Думаю, отсюда будем скоро сваливать... По ходу, россияне будут сдавать это все дело», – говорит террорист жене.

«Они ж вас не забудут хоть?»– спрашивает женщина.

«Это хрен его знает... Сегодня мы боекомплект палили... Стреляло, сверкало так, что я тебе передать не могу. Там боекомплект взрывают они тоже, короче, уничтожают боеприпасы», – рассказывает он.

Женщина говорит, что россияне «кричат, что надо удержать Херсон по-любому».

«Они его больше сдают, чем удерживают», – отвечает террорист.

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