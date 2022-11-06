Бригадира сельхозпредприятия подозревают в краже 79 коров 3 6.11.2022, 22:06

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иллюстрационное фото

Автомобиль со скотом остановили на дороге Бобруйск – Мозырь.

Сотрудники Бобруйской милиции на дороге Бобруйск — Мозырь задержали автомобиль, в котором перевозили шесть бычков с идентификационными бирками. Правоохранители выяснили, что крупный рогатый скот принадлежит сельхозпредприятию из Кировского района.

Установлено, что бригадир объекта агропромышленного комплекса вместе с подельниками на протяжении нескольких месяцев похищал животных. Потенциальные покупатели приезжали по ночам на ферму и забирали скот, за который рассчитывались наличными по заниженной стоимости. Только один 28-летний предприниматель из Могилева с сентября по ноябрь купил таким образом 54 особи КРС, сообщает пресс-служба МВД.

В результате проведенной инвентаризации выявлена недостача 79 голов на общую сумму более 160 тысяч рублей.

Прокуратурой Кировского района возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Все участники преступной схемы задержаны.

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