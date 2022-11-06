БТ говорит, что Европа утопает в темноте: а что со светом в центре Борисова? 1 6.11.2022, 22:29

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Об этом пишет государственное издание.

Пока БТ пугает белорусов отсутствием света в Европе, в Борисове даже «на главном проспекте города» в 6 вечера — темнота. И пишет об этом государственное издание «Минская правда», которое время от времени дает на своих страницах дозированную критику, пишет «Наша Нiва».

«Проблема разбитых дорог отнюдь не нова для жителей Борисовского района. Но это не значит, что с ней можно просто смириться и пустить на самотек (в самом буквальном смысле). А если к этому вопросу добавляется еще отсутствие освещения на улице в вечернее время суток, выхода не остается — приходится звонить на прямую линию», — говорит издание.

С этой проблемой за помощью к заместителю председателя минского облисполкома Ивану Маркевичу обратилась Лидия Николаевна из райцентра.

Женщина взволнованным голосом рассказала о том, в каком страхе она живет. Ведь идти с работы приходится поздно, когда уже темнеет, а на улице ничего не видно.

— Иду в шесть часов по улице 8 Марта — света там нет. Иду по главному проспекту города — в шесть часов света нет. На улице темно, — делится Лидия Николаевна. — Перехожу дорогу, а тут машина на такой скорости, что я едва успела отскочить!

В тот же день позвонила в райисполком. Сказали, что разберутся. Потом я обратилась к главному энергетику города. Сказали оставить заявку на 115. У нас здесь так: пока мы не скажем, что обратимся в облисполком, никто нас не слышит», — передает слова женщины издание.

Иван Маркевич, согласно «Минской правде» зафиксировал сигнал и дал распоряжение борисовскому райисполкому разобраться.

А как на самом деле в Европе? Приведем несколько примеров из польских городов:

Ночной Вроцлав:

Ночной Краков:

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