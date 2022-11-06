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В Офисе Зеленского заявили об изменении Россией тактики войны против Украины

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  • 6.11.2022, 22:42
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В Офисе Зеленского заявили об изменении Россией тактики войны против Украины

Три пункта.

Россия в последнее время изменила тактику войны против Украины и сделала акцент на трех основных пунктов.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире FreeDOM.

«Власти РФ после провалившегося «блицкрига» изменили свою тактику, сделав акцент на трех основных пунктах», - отметил Подоляк.

За последнее время:

Россия перевела свою страну на военные рельсы;

ведет геноцидный тип войны

вбрасывает пропагандистские нарративы о тактическом ядерном оружии, «грязной бомбе» или взрыве на ЗАЭС.

«Все это говорит о поиске властями РФ возможности приостановить наступление ВСУ, а также создать давление на общественное мнение в других странах и вымотать общественное мнение в самой Украине», - подчеркнул советник главы Офиса президента.

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