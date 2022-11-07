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Зеленский объяснил, почему корабли РФ не выходят в Черное море

  • 7.11.2022, 4:09
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Зеленский объяснил, почему корабли РФ не выходят в Черное море
Владимир Зеленский
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Этот результат обеспечили украинские военные.

Все чаще на боевое дежурство в Черное море не выходят в корабли-носители «Калибров». Этот результат обеспечили украинские военные.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Примите во внимание. Все чаще появляются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель «Калибров». Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше русского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море», - подчеркнул президент Украины.

По его словам, обязательно будет такой день, когда ВСУ смогут отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и на небе.

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