«Киборг» Костенко: Уверен, что Россия пообещала Ирану ядерные технологии в обмен на поставки оружия 7.11.2022, 0:42

Фото: Роман Костенко / Facebook

Нужно этому противостоять.

Даже если у России закончатся собственные ракеты и она не сможет их производить, в мире еще есть страны, у которых она сможет их получить. Такое мнение в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман высказал нардеп от партии «Голос», который сейчас обороняет Украину на юге, «киборг» Роман Костенко.

Говоря об иранских дронах-камикадзе, которые РФ использует в войне против Украины, Костенко отметил, что сейчас россияне договорились с Ираном, «а есть еще Северная Корея, есть еще Китай, с которым у них хорошие отношения».

«Есть также Беларусь, у которой они берут [вооружение], и еще много стран, которым Россия когда-то поставляла оружие, и в любой момент за нефть, или газ, или обещания каких-то технологий, в том числе ядерных – которые, я уверен, были обещаны Ирану за то, чтобы те поставляли оружие – Россия сможет найти для себя оружие», – сказал Костенко.

Поэтому, подчеркнул он, Украина должна разрабатывать тактику противостояния дронам, ракетам и другим видам вооружений, а не надеяться на то, что у России они закончатся.

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