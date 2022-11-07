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Андрей Пионтковский: Половина выживших мобилизованных вернется в Москву с автоматами

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  • 7.11.2022, 8:16
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Андрей Пионтковский: Половина выживших мобилизованных вернется в Москву с автоматами
Андрей Пионтковский
Фото: DELFI

Российскую Федерацию ждет ситуация 1917-18-х годов.

Таким прогнозом поделился российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире Espreso.TV.

По словам аналитика, насилие становится аргументом тех российских «полевых командиров», которые сумели сплотить вокруг себя наиболее квалифицированные, энергичные и многочисленные вооруженные подразделения. Эксперт считает, что Кадыров и Пригожин задали новый тон в российской политике: определяющим теперь будут не финансовые связи с олигархами, а количество вооруженных людей.

По мнению политолога, сейчас в России наблюдается борьба элит, а массовая народная борьба начнется после возвращения из Украины выживших мобилизованных.

«Все по товарищу Ленину: империалистическая война в Украине перерастает в гражданскую войну внутри России. Сейчас это пока элитная борьба, а вот борьба народная начнется, когда половина выживших мобилизованных вернется с автоматами в столицу, как в 1917 году вернулись крестьянские мобилизованные с винтовками», - заявил эксперт, обрисовывая перспективы РФ.

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