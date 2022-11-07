Синоптики пообещали белорусам туман 7.11.2022, 8:24

фото: Белта

В целом по стране будет облачно с прояснениями.

В Беларуси в первой половине дня 7 ноября в отдельных районах сохранится туман. Об этом проинформировал Белгидрометцентр.

В целом по стране будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха максимальная днем +6..+12°С.

В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха утром +5..+7°С, днем +7..+9°С, вечером +6..+8°С.

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