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Синоптики пообещали белорусам туман

  • 7.11.2022, 8:24
Синоптики пообещали белорусам туман
фото: Белта

В целом по стране будет облачно с прояснениями.

В Беларуси в первой половине дня 7 ноября в отдельных районах сохранится туман. Об этом проинформировал Белгидрометцентр.

В целом по стране будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха максимальная днем +6..+12°С.

В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха утром +5..+7°С, днем +7..+9°С, вечером +6..+8°С.

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