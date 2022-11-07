Памятник эпохе лукашизма Telegram-канал «Ник и Майк»

7.11.2022, 8:32

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Хунта превращает страну в СССР только без пломбира.

Синепалый «открывал» уже работающее предприятие - БНБК. Других кандидатов на торжественное перерезание ленточки не нашлось. Ведь торжественное открытие коровника с участием «людей из центра» явно не тот уровень. Но в стране отрицательно процветающей стабильности других объектов не нашлось.

Проблемы на БНБК не решены до сих пор. Отсутствие сырья и не самые совершенные технологии в обмен на кредиты никуда не делись. Компания продолжает оставаться классическим примером отсутствия перспектив в условиях возрастающей изоляции страны под контролем хунты.

То, что в день «открытия» синепалый синегуб вспомнил об еще одном «успешном» проекте - БелАЭС, которая больше по разным причинам (от технических неполадок до невостребованности электроэнергии) простаивает, чем работает, - показатель уровня понимания отрицательной результативности своей деятельности.

Сравнение с Польшей выглядит некорректным вдвойне. В этой соседке Беларуси к строительству собственных АЭС подходили более 20 лет, детально просчитывая цену вопроса и минимизируя риски. А не влезли в кредитную авантюру под планируемый экспорт электроэнергии «врагам, которые лязгают гусеницами».

Поэтому «открытие» БНБК - настоящий памятник эпохе лукашизма.

Бесперспективный проект, который реализован исключительно благодаря коррупционной составляющей «по дружбе» двух нелегитимных местных царьков, один из которых находится в бегах и просто отмывает награбленное.

За прошедшее с прошлогоднего «праздника» время хунта не смогла ввести в строй ни один значимый объект, так что открывать пришлось еще раз то, что работает через пень-колоду и не вышло на заявлявшиеся перспективы.

Из страны сбежали инвесторы, а тем, кто еще остался, «бумажками» пытаются запретить сбегать. В стране продолжает разваливаться базовая инфраструктура, потому что на нее в отличие от карателей и контролеров в разных погонах банально не хватает денег. Страна, которая выдавила из себя наиболее образованную и перспективную часть населения, крайне быстро превращается в худшую копию Советского Союза. Только без пломбира.

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