ISW: Китай надавил на Кремль из-за ядерного шантажа 7.11.2022, 9:01

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Власти РФ меняют риторику.

Кремль отказывается от разговоров о применении ядерного оружия в Украине, отмечает в ежедневном докладе американский Институт изучения войны (ISW).

Изменение риторики вероятно означает, что высокопоставленные российские военачальники и кремлевские чиновники, осознают, что оперативная выгода от применения ядерного оружия не сопоставима с огромными потерями и издержками.

Вероятно, для деэскалации использовались частные контакты. В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан контактировал с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, пытаясь снизить риск применения ядерного оружия. Посол России в Великобритании Андрей Келин также отметил 26 октября, что министр обороны России Шойгу несколько раз звонил своим коллегам. Как утверждается, глава российского военного ведомства заверил коллег, что Россия не намерена применять ядерное оружия против Украины.

Давление на российское руководство также мог оказать Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 4 ноября, что «международное сообщество должно… совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия, выступать за то, чтобы ядерное оружие не применялось и ядерные войны не велись, чтобы предотвратить ядерный кризис в Евразии».

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, вероятно, также высказал призвал Шойгу в ходе телефонного разговора 26 октября отказаться от применения ядерного оружия.

При этом эксперты Института изучения войны полагают, что Кремль может в будущем прибегнуть к риторике балансирования на грани ядерной войны, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников оказать давление на Украину для проведения переговоров. Тем не менее Кремль не сможет напрямую заставить Киев вести переговоры посредством ядерных угроз, заключают эксперты ISW.

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