Турция не пустила российские корабли в Черное море 7.11.2022, 9:22

2,420

Оккупанты девять месяцев ждали разрешения от Анкары.

Корабли Тихоокеанского флота РФ, которые намеревались зайти в Черное море и атаковать Украину, отправились назад в места базирования. Об этом сообщил 6 ноября в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.

«Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) [...] в Сингапурском проливе на пути к месту базирования Владивосток из Средиземного моря, они пробыли там со 2 февраля 2022 года, готовились идти в Черное море атаковать украинские берега», – написал Клименко.

Он обратил внимание, что на кораблях были нарисованы символы российской агрессии против Украины – знаки «Z» и «V».

«Это как в старом анекдоте: «Не пригодилось». И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали девять месяцев. Устали, ремонтироваться не было где, экипажи одичали», – прокомментировал ситуацию Клименко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».