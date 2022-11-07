«Едят даже берцы»: российских оккупантов под Павловкой атакуют мыши

«Едят даже берцы»: российских оккупантов под Павловкой атакуют мыши15
- 7.11.2022, 9:33
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Также грызуны переносят опасные болезни.
Российский пропагандист Дмитрий Стешин рассказал о катастрофической ситуации для оккупантов под селом Павловка на Угледарском направлении.
Он отметил, что по селу перемещается украинская бронетехника. ВСУ «разматывают тылы», в том числе и глубокие. Причем делают это с достаточно высокой точностью.
Также расплодились мыши.
«Жрут все: потроха, сигареты, разгрузки, язычки берцев и так далее», - рассказал журналист.
Он рассказал, что его товарища госпитализировали с туляремией (инфекционное заболевание, переносчиками которого являются грызуны). Температура воздуха уже почти опустилась до нуля.