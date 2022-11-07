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Элита армии РФ просит Путина спасти их от уничтожения

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  • Юрий Бутусов
  • 7.11.2022, 9:49
  • 11,440
Элита армии РФ просит Путина спасти их от уничтожения
Юрий Бутусов

Мобилизация не смогла решить проблему низкой боеспособности российских войск.

Беспрецедентная жалоба элитной российской бригады морской пехоты, которую распространили сегодня все ведущие российские телеграм-каналы. Российские морпехи из элитной 155-й бригады морской пехоты просят Путина спасти их от полного уничтожения в Донецкой области.

155-я и 40-я бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Владивостока и Петропавловска-Камчатского пытаются захватить одно украинское село Павловка, близ города Угледар. Российская пропаганда заявляла о захвате села, но это оказалось враньем. А элитные российские морпехи просят помощи у Путина, и заявляет, что не доверяют начальнику Генштаба ВС РФ Герасимову и своим командующим генералам Мурадову и Ахмедову. И это одни из лучших российских боевых бригад.

Мобилизация не смогла решить проблему низкой боеспособности российских войск. При хорошем управлении, превосходства в средствах разведки и качественном управлении украинцы могут успешно громить любые российские части. Но нельзя повторять лобовые атаки, и воевать мясом.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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