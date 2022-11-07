Элита армии РФ просит Путина спасти их от уничтожения 13 Юрий Бутусов

7.11.2022, 9:49

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Юрий Бутусов

Мобилизация не смогла решить проблему низкой боеспособности российских войск.

Беспрецедентная жалоба элитной российской бригады морской пехоты, которую распространили сегодня все ведущие российские телеграм-каналы. Российские морпехи из элитной 155-й бригады морской пехоты просят Путина спасти их от полного уничтожения в Донецкой области.

155-я и 40-я бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Владивостока и Петропавловска-Камчатского пытаются захватить одно украинское село Павловка, близ города Угледар. Российская пропаганда заявляла о захвате села, но это оказалось враньем. А элитные российские морпехи просят помощи у Путина, и заявляет, что не доверяют начальнику Генштаба ВС РФ Герасимову и своим командующим генералам Мурадову и Ахмедову. И это одни из лучших российских боевых бригад.

Мобилизация не смогла решить проблему низкой боеспособности российских войск. При хорошем управлении, превосходства в средствах разведки и качественном управлении украинцы могут успешно громить любые российские части. Но нельзя повторять лобовые атаки, и воевать мясом.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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