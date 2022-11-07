Белорусам на заметку: какие товары можно встретить на распродажах в Варшаве 2 7.11.2022, 9:58

6,280

В Польше начались масштабные скидки.

Журналистка «Салідарнасці» прошлась по магазинам Варшавы, чтобы узнать, есть ли там выгодные предложения.

В торговом центре «Воля парк» витрины украшаются рождественской атрибутикой. Все жители в курсе: скоро грядут рождественские скидки. Однако нам удалось найти выгодные предложения уже сейчас: на одежду, обувь, товары для дома, технику и многое другое.

Первый магазин, в котором обнаруживается плакат со скидками — «Касторама». Здесь продаются строительные материалы, сантехника, декор для дома. В течение четырех дней действует скидка 10% на все аккумуляторные инструменты.

Большие скидки сейчас и в других магазинах с товарами для дома. В «Хомла» — 50% на второй приобретенный товар. В ассортименте магазина тарелки, подносы, вещи для ванны, свечи, бокалы, мебель, постельное белье и другое. Есть выгодные предложения на кресла: 199 злотых (106 бел. руб.) вместо 299 (160 бел. руб.), 249 злотых (130 бел. руб.) вместо 449 (240 бел. руб.), а еще скидки до 50% на вазы, статуэтки и коробки для хранения.

— Зайди в вотсап, я тебе прислала фотографии бокалов из «Хомла». Мне кажется, они отлично будут смотреться на рождественском столе, — говорит молодая девушка по телефону.

В другом магазине домашнего уюта, где в основном продается посуда и постельное белье, скидка 30% на махровые полотенца, 35% на вазы и некоторую посуду.

В магазинах одежды сейчас тоже скидки. Выгодно можно купить спортивные штаны с утеплителем, джемперы, свитера и рубашки. В зависимости от изначальной цены товара скидка будет составлять от 30 до 50%. К примеру, одна пара штанов обойдется в 100 злотых (53 бел. руб.), а вот кофту к ним можно взять уже со скидкой. Итого выйдет около 150 злотых (80 бел. руб.) за комплект.

В соседнем магазине одежды для беременных действует 20% скидка на куртки. Повезло женщинам и в другом: в некоторых магазинах нижнего белья скидки доходят до 40%. Есть скидочные предложения и в магазине детской одежды: 25% скидка на куртки, плащи, комбинезоны и брюки.

В обувном магазине «ССС» сразу несколько выгодных предложений: на акции сейчас мужская, женская обувь и аксессуары, помимо этого, вторую пару обуви можно приобрести со скидкой 40%.

Например, женские осенние ботинки на каблуке 150 злотых (80 бел. руб.) вместо прежних 380 (202 руб.), лоферы – за 136 (72) вместо 349 (186), кроссовки – за 200-300 (100-160 бел. руб.) вместо 380 (202 рубля). Мужские туфли за 55 злотых (30 бел. руб.) вместо 139 (75), из натуральной кожи – за 225 (120 бел. руб.) вместо 300 (160 рублей). Здесь также действует скидка в 55% на третий купленный продукт и 80% на четвертый.

Одни из самых выгодных предложений, пожалуй, в магазине техники — покупателей радует «черная» неделя. У кассы выстроилась длинная очередь из тех, кто приобретает товар со скидкой в самом магазине и тех, кто заказал онлайн.

— Может, купим новый пылесос? Этот точно скоро сломается, а сейчас — скидки! — уговаривает на новую покупку женщина своего спутника.

На многие модели пылесосов скидка около 100 злотых (около 50 бел. руб.). Купить пылесос можно за 500-600 злотых (260-320 бел. руб.). Немного существенней будут скидки на телевизоры: 1700 злотых (907 бел. руб.) против 1900 (1015 рублей), 2800 злотых (1495 бел. руб.) против 3300 (1760), 1700 (907 бел. руб.) против 2000 (1067 руб.) и стиральные машины: 2900 (1550 руб.) вместо 3350 (1800).

Следующий магазин, который рекламирует свои 50% скидки, — с уходовой косметикой, парфюмом, бытовой химией, декоративкой и прочим. Здесь скидка в основном предоставляется держателям скидочной карты.

Здесь же 40% скидка на женские колготки, от 30 до 50% — на жидкое мыло, дезодоранты и прочее, 60% на всю мужскую и женскую парфюмерию.

Напоследок заглядываю в продуктовый «Ашан», который тоже находится в ТЦ. Он всегда радует покупателей большим количеством акций. На момент подготовки материала самые крупные скидки были на орехи: 30 злотых (16 бел. руб.) вместо 41,50 (22 бел. руб.) за килограмм миндаля, очищенный кальмар за 23 злотых (12 рублей) вместо 45 (24). Скидки также были на печенье, консервы, крупы, муку и сладости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».