«Более 500 человек оказались без командования»: росСМИ подтверждают уничтожение мобилизованных под Макеевкой 9 7.11.2022, 10:21

7,720

Российские офицеры оставили своих солдат погибать.

Возле села Макеевка Сватовского района Луганской области бойцы ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян. Из 570 оккупантов выжили лишь 29.

Эту информацию подтверждают и росСМИ.

Мобилизованный из Воронежской области Николай Воронин, который также оказался под обстрелом в районе Макеевки, подтвердил «Верстке» информацию об уничтожении целого батальона

«Все что сказал Агафонов, это все правда. Мы с ним были рядом все время, окопы рядом копали. Погибших очень много, двухсотые лежат везде, в полях, по посадкам, очень много ребят полегло, отрывало руки, ноги. Могу подтвердить. Нас когда выставляли на точку последнюю, нас оставалось 32, но вышли мы оттуда только 12 и все раненые или контуженые. Нас отправляли вместе с Агафоновым весь батальон, 1-2 числа мы были под Макеевкой. Ночью нас поставили на точки, сказали копать, лопат не было, копали штык-ножами, потом как начало рассветать, вся посадка … двухсотыми, лопатками вытаскивали и тупо копали чуть ли не могилы себе. Я получил ранение в области локтя сквозное, сейчас меня везут в госпиталь», — рассказал Воронин.

Также с изданием связалась родственница еще одного оккупанта, попавшего под удар в районе Макеевки:

— Иван сообщил жене, что 31 октября он находится возле Валуек. А утром 1 ноября их погрузили в машины и повезли в неизвестном направлении. С тех пор он ни разу с нами на связь не выходил.

Вчера другой мобилизованный, который жил с Иваном в одной комнате во время учений — связался по телефону со своей женой. Он попросил жену передать нам, что Иван находится с ним, он жив. Я так поняла из его рассказа, что мобилизованных было около 500 человек, но они оказались без командования, одни. Какой там был бой, я не знаю.

Ребята, которые живы, около 30 человек, пытались пересечь границу Белгородской области, но не смогли. Их обнаружил местный патруль. Потом мобилизованные поселились в каком-то доме, где они сейчас и находятся — составляют список всех выживших мобилизованных. Телефон, с которого звонил вчера этот другой мобилизованный, позже попал в руки другого военного, а потом уже не получалось ни с кем из них связаться по этому номеру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».