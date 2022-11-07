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«Более 500 человек оказались без командования»: росСМИ подтверждают уничтожение мобилизованных под Макеевкой

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  • 7.11.2022, 10:21
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«Более 500 человек оказались без командования»: росСМИ подтверждают уничтожение мобилизованных под Макеевкой

Российские офицеры оставили своих солдат погибать.

Возле села Макеевка Сватовского района Луганской области бойцы ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян. Из 570 оккупантов выжили лишь 29.

Эту информацию подтверждают и росСМИ.

Мобилизованный из Воронежской области Николай Воронин, который также оказался под обстрелом в районе Макеевки, подтвердил «Верстке» информацию об уничтожении целого батальона

«Все что сказал Агафонов, это все правда. Мы с ним были рядом все время, окопы рядом копали. Погибших очень много, двухсотые лежат везде, в полях, по посадкам, очень много ребят полегло, отрывало руки, ноги. Могу подтвердить. Нас когда выставляли на точку последнюю, нас оставалось 32, но вышли мы оттуда только 12 и все раненые или контуженые. Нас отправляли вместе с Агафоновым весь батальон, 1-2 числа мы были под Макеевкой. Ночью нас поставили на точки, сказали копать, лопат не было, копали штык-ножами, потом как начало рассветать, вся посадка … двухсотыми, лопатками вытаскивали и тупо копали чуть ли не могилы себе. Я получил ранение в области локтя сквозное, сейчас меня везут в госпиталь», — рассказал Воронин.

Также с изданием связалась родственница еще одного оккупанта, попавшего под удар в районе Макеевки:

Иван сообщил жене, что 31 октября он находится возле Валуек. А утром 1 ноября их погрузили в машины и повезли в неизвестном направлении. С тех пор он ни разу с нами на связь не выходил.

Вчера другой мобилизованный, который жил с Иваном в одной комнате во время учений — связался по телефону со своей женой. Он попросил жену передать нам, что Иван находится с ним, он жив. Я так поняла из его рассказа, что мобилизованных было около 500 человек, но они оказались без командования, одни. Какой там был бой, я не знаю.

Ребята, которые живы, около 30 человек, пытались пересечь границу Белгородской области, но не смогли. Их обнаружил местный патруль. Потом мобилизованные поселились в каком-то доме, где они сейчас и находятся — составляют список всех выживших мобилизованных. Телефон, с которого звонил вчера этот другой мобилизованный, позже попал в руки другого военного, а потом уже не получалось ни с кем из них связаться по этому номеру.

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