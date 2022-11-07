Смысл 7 ноября в Беларуси стал понятен 8 Игорь Ильяш

7.11.2022, 10:27

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Игорь Ильяш

Эта дата вовсе не про революцию.

Сохранение 7 ноября в качестве праздничного дня в Беларуси - одно из самых недопонятых явлений в массовом сознании. Следует признать, что в нашем обществе в последние годы было принято скорее иронизировать над этим, чем всерьез осмысливать причины. Было принято объяснять подобную традицию не то забавной сентиментальностью в отношении советского прошлого, не то нелепым манипулированием идеологическими нарративами, не имеющими никакой связи с настоящим. Только ленивый не указывал на абсурдность ситуации: праздновать годовщину кровавой революции в стране, где даже самый невинный ненасильственный протест демонизируется и беспощадно преследуется.

Лишь после 2020 года стал ясен настоящий смысл этой даты, и почему вообще все эти годы она оставалась красным днём календаря. Только после 2020-го удалось нащупать гармонию и логику в том, что некоторые раньше считали бессмысленным анахронизмом. Наконец всё встало на свои места.

Дело в том, что дата 7 ноября - она вовсе не про революцию. Не про построение нового общества. И уж тем более не про коммунизм, не про «фабрики - рабочим, землю - крестьянам». Она про абсолютную власть и неограниченное насилие. Про право силы. Про ленинское «повесить, непременно повесить, дабы народ видел». Про его же «подавить сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий». Про ЧК, пытки, расстрелы заложников и газовые атаки против несогласных. Про право вырезать семью своего политического оппонента. Ну и, конечно, про «не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти…», что на новом витке истории трансформировалось в лаконичное «иногда не до законов».

Так что никакого абсурда здесь никогда и не было. Напротив, тут просматривается удивительная цельность и логичность мировоззрения. Просто смысл в эту дату вкладывается немного иной. На месте 7 ноября вполне мог оказаться день рождения Ивана Грозного или Чингисхана, сути бы это не изменило. Но Октябрьский переворот нам объективно ближе исторически.

Игорь Ильяш, «Фейсбук»

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