Белорусские кардиологи дали девять дельных советов для людей с повышенным давлением 7.11.2022, 11:04

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Зависит ли давление от времени года и времени суток?

Но на эти цифры влияет возраст и вес человека, то курит и выпивает он или нет, его хронические заболевания. В Беларуси, как и в мире, очень много людей с повышенным артериальным давлением. Вот какие советы им дают известные белорусские кардиологи, пишет «Комсомолка».

Принимать ли таблетки от давления если давление в норме?

Самостоятельный отказ гипертоников от регулярного приема препаратов, назначенных врачом, - самая большая ошибка таких пациентов. В этом уверен заведующий областным кардиологическим центром Минской областной клинической больницы Алексей Деконский.

Некоторые пациенты считают, что не нужно постоянно принимать препараты, которые назначил им кардиолог, так как они вредят здоровью при регулярном приеме.

Деконский обратил внимание на то, что препараты от артериальной гипертензии принимаются постоянно именно для того, чтобы снизить риск осложнений.

- Это заболевание является скрытым убийцей. И осложнения от артериальной гипертензии проявляются лишь через три-пять лет, когда проблема полностью атаковала организм, - отметил врач.

Зависит ли давление от времени года и времени суток?

Как ни покажется странным, но зависит.

Кстати, артериальное давление – самая непостоянна величина человеческого организма. По словам завкафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО, доктора медицинских наук, профессора Андрея Пристрома, у здорового человека давление зимой и летом может отличаться до 10 мм ртутного столба. В летние месяцы оно ниже, а зимой – выше. Цифры на тонометре зависят также от дня и ночи. Так, ночью давление на 10–20 % ниже, чем днем, а утром ниже, чем вечером.

Измерять давление ни один раз за раз?

Есть как минимум с десяток железных правил по измерению давления домашним тонометром. Вот некоторые из них: не капать капли в нос и глаза, выключить телевизор, не скрещивать ноги, сходить в туалет, измерять на левой руке и трижды. Кстати, терапевты белорусских поликлиник стали тоже измерять давление пациентам на приеме трижды!

Реально ли бороться с метеозависимостью?

Как правило, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями метеозависимы. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин говорит:

- Когда пациент страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, к примеру, гипертонией, то многие регуляторные системы выходят из равновесия. К примеру, ренин-ангиотензин-альдостероновая система, регулирующая задержку и выведение жидкости из организма.

Он посоветовал препарат, который стоит принимать в качестве борьбы с метеозависимостью. Это коэнзим Q-10 – вещество, необходимое для нормального энергообеспечения всех органов.

Как прижучить холестерин?

Холестерин - это воскообразное жироподобное вещество. Его избыток приводит к образованию атеросклеротических бляшек в стенках сосудов. При этом просвет сосудов сужается и кровоснабжение органов ухудшается. Все это способствует повышению артериального давления.

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты снижают уровень общего холестерина на 5–10%, рассказал Алексей Деконский.

Есть ли разница между сердечной и легочной одышкой?

- Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, клапанные пороки, нарушение ритма сердца, которые приводят к развитию сердечной недостаточности, – перечислил возможные заболевания – причины одышки Алексей Деконский.

Они ведут к тому, что насосная функция сердца ослабевает.

Бояться ли тромбов?

Если не бояться, то опасаться. Повышенный риск тромбообразования имеют, в том числе, пациенты с патологией сердца и сосудов, с высоким давлением.

Оторвавшийся тромб может грозить человеку очень тяжелыми осложнениями.

По словам Алексея Деконского, именно в нижних конечностях чаще всего локализуются тромбы. А вот катастрофу надо ждать там, куда с током крови этот тромб пойдет.

Если тромб попадает в сосуды головного мозга, произойдет инфаркт этого отдела.

Сколько шагов в день проходить?

Известное правило об обязательных 10 тысячах шагов в день – это правило для здоровых людей. Что касается пациентов с артериальной гипертензией, то для них количество шагов, в день не рассчитывалось. Об этом сказал заведующий областным кардиологическим центром МОКБ Алексей Деконский.

- К этому количеству (10 тысяч – Ред.) нужно идти постепенно, с определенным нарастанием. Можно сначала пройти 3 тысячи шагов, а через неделю увеличить до 5 тысяч. И так постепенно достигать 10 тысяч. Главное, чтобы эта дистанция не приносила дискомфорт человеку, – сказал кардиолог.

Почему не рекомендуют спать на животе, но разрешают на левом сердечном боку?

Уснуть на любом боку лучше, чем уснуть на животе. В этом уверен заведующий областным кардиологическим центром Минской областной клинической больницы Алексей Деконский. Сон на левом боку сердцу не повредит, а вот сон на животе не рекомендует людям, у которых есть проблемы с сонными артериями. Все дело в том, что лежа на животе придется повернуть голову вправо или влево, что при проблемах с артериями может привести к гипоксии во время сна.

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