«Генерал, извинись!»: в Казани нарастает бунт мобилизованных 4 7.11.2022, 11:08

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«Мобики» не стесняются в выражениях.

В Казани в одном из российских тренировочных лагерей уже несколько дней продолжается бунт мобилизованных, которые не могут добиться от командования и властей обещанного денежного обеспечения.

В воскресенье в Сети появилась видеозапись, на которой мобилизованные, выкрикивая нецензурную брань, выгоняют из полевого лагеря генерала. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Украина 365».

Кроме того, на видео слышно, как солдаты скандируют «Позор» и «Шатай режим», а также требуют от командования извинений.

«Генерал, извинись за свиней. Ты в тепле будешь сидеть», - выкрикивали мобилизованные.

В конце ролика видно, как генерал под оглушительные маты покидает расположение лагеря, так и не договорившись с солдатами.

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