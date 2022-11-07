«Генерал, извинись!»: в Казани нарастает бунт мобилизованных

«Генерал, извинись!»: в Казани нарастает бунт мобилизованных4
- 7.11.2022, 11:08
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«Мобики» не стесняются в выражениях.
В Казани в одном из российских тренировочных лагерей уже несколько дней продолжается бунт мобилизованных, которые не могут добиться от командования и властей обещанного денежного обеспечения.
В воскресенье в Сети появилась видеозапись, на которой мобилизованные, выкрикивая нецензурную брань, выгоняют из полевого лагеря генерала. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Украина 365».
Кроме того, на видео слышно, как солдаты скандируют «Позор» и «Шатай режим», а также требуют от командования извинений.
«Генерал, извинись за свиней. Ты в тепле будешь сидеть», - выкрикивали мобилизованные.
В конце ролика видно, как генерал под оглушительные маты покидает расположение лагеря, так и не договорившись с солдатами.