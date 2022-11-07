В Херсоне неожиданно прекратили вещание пропагандистские телеканалы 3 7.11.2022, 11:17

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И появилось украинское радио.

Об этом рассказал спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще неделю назад. Начало ловить «Суспільне» на 92.00 FM, пишет 24tv.ua.

Транслируют украинское радиовещание в Херсонскую область из Николаева. Кроме того, во временно оккупированном регионе «Украинское Радио" звучит на средних волнах на частоте 1278 кГц (АМ или СХ-диапазон).

Представитель ОК «Юг» Наталья Гуменюк также подтвердила то, что в Херсоне прекратили вещание российские телеканалы.

«У них сложности с украинским языком. Они не могут вещать на том понимании, которое близко местному населению. Это просто конкуренция. Вместо этого появилось наше радио. Люди говорят, что также начали появляться сигналы украинской мобильной связи», – рассказала Гуменюк.

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