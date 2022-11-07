Белорусский ученый рассказал о пытках на Окрестина 1 7.11.2022, 11:21

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Сергей Гаранин

Сергей Гаранин отбыл 10 суток ареста.

Заместитель директора по научной работе Института языкознания им. Якуба Коласа ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы» НАН Беларуси Сергей Гаранин вышел на свободу после 10 суток на Окрестина. Об этом, а также о том, ч то его задерживали стало известно накануне, 6 ноября, пишет zerkalo.io.

«За час зняволення для сукамернікаў прачытаны курс лекцый па беларускай літаратуры XI-XV стагоддзяў у поўным аб’ёме. Колькасць слухачоў вагалася ад 31 да 18 у 6-меснай камеры», — пишет ученый у себя на странице.

Кроме этого, ученый успел «прослушать лекции» по квантовой механике, японской эстетике, философии пифагорейцев, строении глаза человека, философской системе Мартина Хайдеггера, авиационных реактивных двигателях, истории подводного флота от начала до 21 века, практических способах очистки отработанного масла, истории сицилийской мафии.

«Браў удзел у семінарах-дыспутах „Лютаўская рэвалюцыя ў Расіі 1917 года“ і „Лепшыя здабыткі сучаснай замежнай і айчыннай літаратуры“», — продолжает описывать будни за решеткой.

Он также рассказал, что в камере вместе с задержанными по политическим мотивам были несколько арестантов, которые проходят по уголовным делам. Их «держали в руках и не давали даже ругаться матом». Один из мужчин был с психическим расстройством. По словам ученого, ему не давали необходимые лекарства, без которых он «впадает в депрессию и всего боится».

«Бамжоў двое было, але па чарзе. Адзін зваўся Сірожа. Яго адмылі яшчэ да мяне, і ён ціха сядзеў у куточку. Пасля яго адпусцілі. Пасадзілі наступнага. Але ён сам адмыўся, бо сам прасіўся да палітычных. Яго нават выводзілі з камеры на ўсялякія работы. Аднойчы яму далі на кухні вялічэзную торбу турэмных катлет, дык ён прынёс у камеру „для ўсіх“. Мы елі — чаму ж не?! — Чалавек жа стараўся, зарабіў, нёс, клапоцячыся аб нас, бо перадач не даюць. Бялізны, натуральна, няма, прагулак таксама, ад спёртага паветра ва ўсіх кашаль і вочы заплываюць гноем. Ну, вошы — гэта святое», — пишет Сергей Гаранин.

По его словам, в камере вместе с ним были задержанные ГУБОПиК мужчины. Один из них был избит настолько, что мог лежать только на животе.

«Тым, хто памятае Савецкі Саюз, псіхалагічна лягчэй: мы, у адрозненне ад моладзі, не здзіўляемся, што „к людям можно вот так относиться“, мы нічога не чакаем, ні на што спадзяемся і ні ў ва што не верым. — Закрылі? Ну дык сядзі і не злуй „гражданина начальника“, бо самому ж горш будзе. Прыдзе час — і ўсё вернецца», — рассуждает ученый.

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