«Командиры сказали, что вы мясо, вас сюда для этого и привезли» 5 7.11.2022, 11:41

8,176

Российских «мобиков» под Макеевкой бросили на убой.

Возле села Макеевка Сватовского района Луганской области бойцы ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян. Из 570 оккупантов выжили лишь 29.

Журналисты телеканала «Дождь» поговорили с родственницами еще двух бойцов, оставшихся в живых, и попытались восстановить картину боевых действий.

По словам одной из собеседниц телеканала, которая по мере возможности поддерживала связь со своим мобилизованным братом, 1 ноября батальон из 560 человек привезли в Луганскую область и сразу отправили на передовую.

«Командиры сказали, что вы мясо, вас сюда для этого и привезли, вас все равно всех убьют. Дали им одну саперную лопату на 30 человек и сказали рыть себе окопы», — рассказывает сестра мобилизованного. После этого командиры сказали бойцам, что отправляются за едой для них и уехали.

Спустя 40 минут мобилизованных начали обстреливать — так продолжалось трое суток. Родственница другого мобилизованного утверждает, что у батальона не было никакого оружия, кроме четырех гранат.

После обстрела, когда выжившие собрались вместе, их был 31 человек — из 560. Судьба остальных бойцов неизвестна.

Оставшиеся в живых мобилизованные добрались до Сватово, откуда и позвонили родным. Там они разместились группами в заброшенных домах. Как только они пытаются выйти, их начинают обстреливать.

Мобилизованные, с родственниками которых поговорил телеканал, не могут назвать точное место, где они подверглись обстрелу. По данным «Верстки», это может быть Макеевка — город, расположенный примерно в 30 километрах к юго-западу от Сватово, по направлению от границы Белгородской области, откуда приехал батальон, к границе Харьковской.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».