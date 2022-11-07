Арина Соболенко встала в один ряд с сестрами Уильямс 11 7.11.2022, 11:50

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фото: getty images

Белорусская теннисистка повторила рекорд звездных американок.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей теннисисткой в 2000-е годы, сумевшей на одном турнире обыграть первую, вторую и третью ракетки мира.

«Прессбол» напоминает, что на Итоговом турнире ВТА белоруска на групповой стадии одолела Онс Жабер из Туниса и Джессику Пегулу из США, соответственно второй и третий номера мирового рейтинга, а в полуфинале совладала с Игой Швентек из Польши, возглавляющей рейтинг.

Прежде в 2000-е такое удавалось лишь Венус Уильямс (Итоговый турнир ВТА-2008, повержены Сафина, Янкович и С.Уильямс) и Серене Уильямс (Майами-2002, Хингис, В.Вильямс, Каприати).

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