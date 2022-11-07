В Австралии киты удивили ученых 7.11.2022, 12:08

2,508

Исследователи наблюдают за необычным межвидовым усыновлением.

Фотограф Джесс Волинг сняла необычную пару, плавающую вдоль побережья. Но только когда она просматривала отснятый материал, она поняла, что детеныша отличается от взрослой особи, пишет techinsider.

Волинг отправила отснятый материал Кэти Фанней, исследователю из австралийского проекта Little White Whale Project, который отслеживает южных гладких китов в этом районе. Фанней была поражена этими изображениями. «Я написал всем, кого знаю», — сказал Фанней ABC News. «Все мои коллеги были удивлены!».

Фанней считает, что взрослый кит, возможно, стал мачехой для молодого горбатого кита, что делает эти кадры первым доказательством того, что эти два вида могут вступать в такие отношения.

Вероятно, детеныш потерялся или его мать умерла. Горбатые киты обычно остаются со своими матерями в течение первых 11-12 месяцев жизни, потому брошенный детеныш мог бы отчаянно искать мать такого же размера, как и его собственная, для утешения.

Также возможно, что взрослый кит — это самка, которая недавно потеряла своего собственного детеныша. Если это так, то она, возможно, услышала, как малыш зовет на помощь и подплыла, чтобы помочь ему. Однако на фотографиях неясно, является ли взрослая особь самкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».