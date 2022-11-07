ВСУ разгромили батальон «Ахмат» в Лисичанске: десятки «кадыровцев» уничтожены
- 7.11.2022, 12:12
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Также среди оккупантов много раненых.
Потери российских войск в украинской Горловке составили 9 боевых машин, а живой силы в Майорске и Лисичанске – около 60 человек убитыми и 135 ранеными.
Подтверждено поражение противника за предыдущие дни. В частности, в населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести.
А в населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона «Ахмат». Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.