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В Херсонской области ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

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  • 7.11.2022, 12:34
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В Херсонской области ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

На прошлой неделе российская авиация потеряла сразу 13 единиц боевой техники.

Утром в понедельник, 7 ноября, украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Вражескую авиацию уничтожило подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования Юг около 9:30 утра.

На прошлой неделе, как пишет «Новое время», войска РФ нарастили применение своей авиации на правом берегу Днепра, но ВСУ удалось заземлить 13 единиц боевой техники — четыре самолета и девять вертолетов.

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