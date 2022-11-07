Офис крупной сети аптек в Минске выставлен на торги из-за долгов 7.11.2022, 12:46

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Торги должны пройти 17 ноября.

На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» выставлен на торги офис дистрибьютера лекарств и медтоваров «Фармин», которому также принадлежит сеть из более чем 100 аптек под брендом «Любимая аптека».

На торги выставлено помещение в Минске на пр. Независимости, 177-62. Площадь офиса — чуть более 560 кв. метров. Начальная цена лота — 1,7 млн рублей. Торги намечены на 17 ноября.

Ранее Office Life писал, что на «Фармин» подала в суд торговая компания Splat, входящая в структуру одного из крупнейших российских производителей зубной пасты и других косметических продуктов — Splat Global. В Арбитражном суде Москвы россияне добиваются погашения долга за поставки и выплаты неустойки, сумма иска незначительна — около $23 тыс. в эквиваленте.

«Фармин» известна также тем, что в 2018 году наладила выпуск белорусских презервативов Indigo. Ее директором и основателем является Иннокентий Ясновский. Компания начала работу на рынке в 2000 году.

Также фармдистрибьютеру принадлежит резидент в Парке высоких технологий «АйТиФарма».

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