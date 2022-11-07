«Кремль закрыт. Все ушли на фронт» 5 Telegram-канал «СерпомПо»

7.11.2022, 12:53

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Обнуление коридоров путинской власти.

На фоне сегодняшних широкомасштабных боевых действий в Украине все более странное впечатление производят мероприятия российских властей связанные с далекой Великой Отечественной войной.

Одна из московских чиновниц рассказывала пару дней назад:

«В этом году мы решили изменить формат проведения военного парада 7 ноября на Красной площади. Вместо парада будет организована большая программа. Особенностью комплекса мероприятий здесь станет его иммерсивность и вовлеченность горожан в атмосферу ноября 1941 года. С помощью трансляции на больших экранах кадров парада 1941 года посетители пройдут по Красной площади плечом к плечу с солдатами, уходившими прямо отсюда на фронт».

Но дело в том, что за восемь с лишним месяцев боев в стране формируется обстановка, которая в силу непосредственных боевых и тыловых впечатлений отодвигает в призрачное прошлое события далекой войны. И нынешние поколения людей, благодаря российским руководителям, оказались втянуты в кошмар военного противостояния. Вновь переживая трагедию.

Но если уже московские чиновники, а заодно их «старшие братья» из Кремля хотели бы поразить страну, то стоило бы обнулить кремлевские коридоры, отправившись 7 ноября всей администрацией на украинские фронты.

Чтобы пораженные «москвичи и гости столицы», пройдя 7 ноября по Красной площади «плечом к плечу с солдатами, уходившими прямо отсюда на фронт», прочитали, пораженные, на воротах Кремля надпись: «Кремль закрыт. Все ушли на фронт».

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