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Ксения Собчак пешком перешла границу и вернулась в Россию

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  • 7.11.2022, 12:56
  • 6,306
Ксения Собчак пешком перешла границу и вернулась в Россию

Ее не было в стране 12 дней.

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Она перешла границу в Псковской области.

По данным российских СМИ, Собчак вернулась вместе с мужем Константином Богомоловым в воскресенье, 6 ноября.

Отмечается, что ее не было в стране 12 дней после отъезда на фоне уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов российских рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Напомним, тогда Ксения Собчак выехала через Беларусь в Литву.

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