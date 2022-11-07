Ксения Собчак пешком перешла границу и вернулась в Россию

Ксения Собчак пешком перешла границу и вернулась в Россию23
- 7.11.2022, 12:56
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Ее не было в стране 12 дней.
Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Она перешла границу в Псковской области.
По данным российских СМИ, Собчак вернулась вместе с мужем Константином Богомоловым в воскресенье, 6 ноября.
Отмечается, что ее не было в стране 12 дней после отъезда на фоне уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов российских рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Напомним, тогда Ксения Собчак выехала через Беларусь в Литву.