Мэр Даугавпилса, который попал в скандал из-за банкета с лукашистами, заявил о «российском Крыме» 8 7.11.2022, 13:05

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Андрей Элксниньш

МИД Украины отреагировал.

В МИД Украины отреагировали на заявление мэра латвийского города Даугавпилс Андрея Элксниньша о том, что Крым является частью России. Эти слова «не отражают ни официальную позицию дружественной Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев», заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

Напомним, ранее Андрей Элксниньша попал в скандал из-за посещения банкета лукашистов на 3 июля. Тогда в Службе госбезопасности Латвии заявили, что участие должностных лиц в мероприятиях, организованных страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью, не соответствует интересам национальной безопасности.

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