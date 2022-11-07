Мэр Даугавпилса, который попал в скандал из-за банкета с лукашистами, заявил о «российском Крыме»8
- 7.11.2022, 13:05
- 3,974
МИД Украины отреагировал.
В МИД Украины отреагировали на заявление мэра латвийского города Даугавпилс Андрея Элксниньша о том, что Крым является частью России. Эти слова «не отражают ни официальную позицию дружественной Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев», заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.
Напомним, ранее Андрей Элксниньша попал в скандал из-за посещения банкета лукашистов на 3 июля. Тогда в Службе госбезопасности Латвии заявили, что участие должностных лиц в мероприятиях, организованных страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью, не соответствует интересам национальной безопасности.