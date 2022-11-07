закрыть
7 ноября 2022, понедельник, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские пропагандисты ищут виновных в окружении оккупантов под Павловкой

  • 7.11.2022, 13:18
  • 1,896
Российские пропагандисты ищут виновных в окружении оккупантов под Павловкой

Называют некоего «генерала М».

Российское пропагандистское издание «Царьград» начало поиск виновных того, что российские войска оказались в окружении под Павловкой недалеко от Угледара. На сайте издания появилась статья «Разоблачение генерала М.: Кто бросил русских морпехов в «огневой мешок» в Павловке?»

В начале недели пророссийские Тelegram-каналы начали сообщать о боях на направлении Марьинка-Угледар (к юго-западу от Донецка), в частности, о взятии Павловки силами формирований «ДНР» и российских морпехов. Часть военкоров писали, что основной задачей российских войск на этом направлении является установление контроля над трассой Угледар-Марьинка.

Однако затем российские войска попали в окружение.

Морпехи владивостокской 155-й отдельной бригады обратились за помощью к губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

Они направили ему письмо, в котором попросили прислать на Угледарское направление независимую комиссию для оценки ситуации на фронте. Сладков также жалуется, что, хотя о положении в Павловке «наверх» докладывают уже несколько дней, «кровь все льется и льется».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко