Российские пропагандисты ищут виновных в окружении оккупантов под Павловкой 7.11.2022, 13:18

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Называют некоего «генерала М».

Российское пропагандистское издание «Царьград» начало поиск виновных того, что российские войска оказались в окружении под Павловкой недалеко от Угледара. На сайте издания появилась статья «Разоблачение генерала М.: Кто бросил русских морпехов в «огневой мешок» в Павловке?»

В начале недели пророссийские Тelegram-каналы начали сообщать о боях на направлении Марьинка-Угледар (к юго-западу от Донецка), в частности, о взятии Павловки силами формирований «ДНР» и российских морпехов. Часть военкоров писали, что основной задачей российских войск на этом направлении является установление контроля над трассой Угледар-Марьинка.

Однако затем российские войска попали в окружение.

Морпехи владивостокской 155-й отдельной бригады обратились за помощью к губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

Они направили ему письмо, в котором попросили прислать на Угледарское направление независимую комиссию для оценки ситуации на фронте. Сладков также жалуется, что, хотя о положении в Павловке «наверх» докладывают уже несколько дней, «кровь все льется и льется».

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