Лукашенковская газета призвала уничтожить захоронения в Куропатах 2 7.11.2022, 13:28

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Для режима нет ничего святого.

«Минская правда» опубликовала колонку пропагандиста Юрия Уварова. Он называется «Темный лес на окраине Минска. Танцы на костях евродипломатов и змагаров в Куропатах нужно прекращать».

«Красивое место возле столичного микрорайона Зеленый Луг омрачено крестами, стоящими в лесу. Каждый год, словно вурдалаки с хмурыми физиономиями, там появляются те, кто люто ненавидит законную власть в Беларуси, а также дипломаты недружественных нам стран», — начинает рассказ Юрий Уваров о месте, которое имеет статус историко-культурной ценности и где государство поставило памятный знак.

Пропагандист приплел католиков и небезразличных белорусов, которые десятилетиями изучали, сохраняли, защищали место массовых расстрелов наших граждан садистами из НКВД. Также в своей статье пропагандист с критикой набрасывается на Зенона Позняка и Василя Быкова.

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