Зеленский: Без света остаются более 4,5 миллиона украинцев 8 7.11.2022, 13:40

2,732

Владимир Зеленский

Больше всего — в Киеве и Киевской области.

Более 4,5 миллиона человек остаются без электричества в Украине, наибольшее их число - в Киеве и Киевской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 ноября.

Он рассказал, что в течение недели провел несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и областных администраций относительно возможных вариантов ситуации в энергетике.

«Что бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас», - отметил глава государства. Зеленский не исключил возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической. «В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать», - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».