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Предприятие украинского олигарха, который сотрудничал с Лукашенко, национализировано

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  • 7.11.2022, 13:47
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Предприятие украинского олигарха, который сотрудничал с Лукашенко, национализировано

Также в собственность украинского государства переходят «Укрнафта» и «Укртатнафта» Коломойского.

В Украине принято решение о национализации некоторых крупных компаний. Речь идет о стратегически важных предприятиях, связанных с Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и другими бизнесменами.

Об это сообщает «Украинская правда» со ссылкой на миноританых акционеров и источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Решение об обеспечении принудительного отчуждения акций в собственность государства приято 6 ноября. По информации издания, оно касается:

ПАО «Укрнафта»,

ПАО «Укртатнафта»,

АО » Мотор Сич»,

ЧАО «АвтоКрАЗ»,

ЧАО «Запорожтрансформатор».

Игорь Коломойский и его партнер лишатся акций «Укрнафты» и «Укртатнафты». Вячеслав Богуслаев, которого недавно обвинил в госизмене контролировал «Мотор Сич».

Отметим, что Богуслаев сотрудничал и с Лукашенко. В 2011 году «Мотор Сич» приобрела Оршанский авиаремонтный завод. Однако сотрудничество не задалось. В В 2018 году Лукашенко национализировал предприятие.

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