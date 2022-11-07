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В Минске арестован детский футбольный тренер

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  • 7.11.2022, 14:07
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В Минске арестован детский футбольный тренер
Олег Швайко

Против него, возможно, возбудили уголовное дело.

В Минске за решётку попал футбольный тренер Олег Швайко, ему угрожают уголовным делом, пишет «Весна».

Он был задержан 4 ноября и осужден на 10 суток административного ареста. За что именно судили Швайко, пока неизвестно. Знакомые же тренера говорят о том, что против него возбуждено уголовное дело и после отбытия административного наказания ожидается перевод в СИЗО №1 на Володарского.

Олегу Швайко 36 лет. Он работает в системе ФК «Минск» с юными футболистами.

Швайко — не первый белорусский футбольный тренер, который за политические взгляды попал за решётку. Накануне стало известно, что на свободу вышел политзаключённый, 48-летний тренер по футболу из Волковыска Олег Фомин. Он отбыл 2 года и 6 месяцев заключения.

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