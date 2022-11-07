Белорусский экс-квнщик Евгений Сморигин получает гражданство Украины 8 7.11.2022, 14:21

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Евгений Сморигин

Актер уже сдал экзамен по украинскому языку.

Бывший член белорусской команды КВН «ЧП» и ведущий украинского «Дизель шоу» Евгений Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства этой страны. Об этом сообщает «Факты Life».

— Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И потому я считаю, что я должен быть украинцем, — объяснил в интервью Евгений Сморигин.

Актер родом из Беларуси, но около 15 лет живет в Украине — под Киевом. С 2015 года он снимается в украинском «Дизель шоу». Жена Сморигина из Полтавы. У них есть трое детей — 9, 11 и 13 лет. По его словам, у детей двойное гражданство: украинское и белорусское.

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