Как выглядят в Минске «однушки» с ремонтом до $45 тысяч 1 7.11.2022, 14:46

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Варианты из разных районов столицы.

Из-за роста цен на строительные материалы белорусы откладывают ремонт на потом, а покупатели квартир присматриваются к готовым объектам, чтобы обезопасить свой бюджет от непредвиденных трат. Realt.by cделал подборку дешевых однушек с хорошим ремонтом. Посмотрите, как они выглядят и сколько стоят.

Проспект Пушкина (Фрунзенский район)

Квартира находится на 4 этаже пятиэтажного дома 1968 года постройки на проспекте Пушкина, 69. Ее общая площадь — 31 «квадрат». Кухня — 6,1 м².

Квартира продается в хорошем состоянии. Там сделаны деревянные полы, окрашены стены. Есть даже ниша для аквариума. Владельцы воплотили интересную идею: подоконник превратили в сидение, а под ним организовали места для хранения вещей. Санузел в квартире раздельный. Балкона нет.

До станции метро «Пушкинская» всего одна остановка на общественном транспорте.

Стоимость квартиры — 45 тысяч долларов.

Улица Якубовского (Фрунзенский район)

Продается однокомнатная квартира на Якубовского, 36 в девятиэтажном доме 1984 года постройки. Однушка находится на пятом этаже и занимает 33,5 квадратного метра, в том числе кухня в 7,1 м².

Здесь сделан нормальный ремонт: установлены стеклопакеты, на полу лежит ламинат, есть кухонный гарнитур. Балкона нет, а вот санузел — раздельный.

В 7 минутах ходьбы находится станция метро «Кунцевщина».

Цена однушки — 42 500 долларов. Стоимость может измениться, так как владелец готов на торг.

Улица Лынькова (Фрунзенский район)

Пятиэтажный дом на Лынькова, 109/1 был построен в 1983 году. Там на 3 этаже выставлена на продажу однушка в 31,8 м² с кухней в 6,8 м².

Автор объявления пишет, что квартира готова к проживанию и не требует вложений. Скорее всего, продается с мебелью и техникой. Тут сделан хороший ремонт, есть раздельный санузел и застекленная лоджия.

Дом располагается рядом с железнодорожной станцией «Масюковщина». Поблизости и «Минск-Арена».

Квартира стоит 44 990 долларов.

Улица Седых (Первомайский район)

Квартира находится на последнем этаже пятиэтажки на Седых, 4. Дом был построен 1965 году. Общая площадь однушки — 32,6 м², кухня — 5,8 м².

В квартире сделан хороший ремонт На полу лежит ламинат, есть совмещенный санузел и застекленный балкон.

В районе развито транспортное сообщение. Дом располагается напротив Полоцкого парка.

Стоимость однушки — 45 тысяч долларов.

Улица Лермонтова (Московский район)

На Лермонтова, 17 в пятиэтажке 1967 года продается квартира на втором этаже. Она занимает 29,3 м², кухня — 6,7 м².

Однушка прибывает в хорошем состоянии и тоже готова к проживанию. В квартире есть совмещенный санузел и балкон, на полу лежит ламинат.

От дома недалеко идти до станции метро «Грушевка».

Стоимость квартиры — 44 900 долларов.

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