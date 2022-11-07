«Королевство кривых зеркал»: что белорусы думают о 7 ноября 7.11.2022, 15:15

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Фото с сайта gazetaby.com

День революции в стране, где власти ее панически боятся.

Беларусь — единственная страна в мире, где отмечается «день октябрьской революции». Даже в России, которая считает себя правопреемницей СССР, это обычный рабочий день.

Что значит для белорусов день 7 ноября? Telegram-канал «Хартия-97%» задал этот вопрос своим подписчикам.

«Выходной, в школу не надо».

«Для меня «день октябрьской революции» был раньше — это когда холодно, дождливо и нужно обязательно идти на демонстрацию. Каторга, но выходной день. Теперь вообще этот день не замечаю».

«Работа с повышенной оплатой, в «праздничный день».

«7 лістапада — дзень памяці ахвяр кумуністычнага рэжыму».

«Это просто один выходной. И так много работаем».

«Для моей семьи — вообще ничего не значит. Просто еще один выходной день. Он и раньше не был праздником, по молодости заставляли идти на парад по приказу».

«Мое видение октябрьского переворота следующее.

Это было масштабное, а самое главное — первое удачное применение оружия массового оглупления под названием «популизм». (Еще одним случаем удачного применения этого оружия я вижу выборы в Беларуси в 1994 году).

Удачное, возможно, потому, что носители внешне красивых и привлекательных идей «свобода, равенство, братство», сами верили в эти лозунги, во всяком случае — некоторые из них. Они быстро, в течение пары лет, отказались от своих красивых лозунгов и стали топить в крови восстания разочарованных простых тружеников. Что касается политической сути произошедшего, то это был банальный нелегитимный военно-государственный переворот, то самое действо, за декларируемую попытку которого сегодня в Беларуси современные жандармы хватают и сажают на дикие сроки тысячи людей».

«День рождения моей бабушки».

«Что для меня значит 7 ноября? Совершенно ничего! Для меня это праздничный день только если он выпадает на будний и является выходным. Это относится вообще ко всем праздничным дням в нашей стране, пожалуй, кроме Нового года и 8 марта».

«Пережиток прошлого, которому нужно дать справедливую оценку и сделать правильные выводы».

«Серп і молат = смерць і голад».

«7 ноября — день мракобесия чертей».

«Никакой революции 7 ноября 1917 и году не было, был преступный переворот».

«Октябрьская революция — это страшная веха в жизни людей, это траур никогда не отмечал».

«Считаю, что 7 ноября, день какой-то там революции, в стране, где правитель боится самого слова «революция», — это какое-то королевство кривых зеркал», — считают читатели нашего Telegram-канала.

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