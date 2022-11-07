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Украинские бойцы уничтожили еще один дрон-камикадзе из стрелкового оружия

  • 7.11.2022, 15:08
Украинские бойцы уничтожили еще один дрон-камикадзе из стрелкового оружия

Успешный удар нанесла 28-я бригада имени Рыцарей Зимнего похода.

Украинские военные с помощью стрелкового оружия уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе «Shahed-136», который россияне применяют в войне против Украины под названием «Герань-2».

Об этом сообщает украинская 28-ая бригада имени Рыцарей Зимнего похода.

- Мобильное подразделение Курта 28-й омбр, недавно уничтожившее Shahed «Герань-1», на этот раз приземлили и «Герань-2». Воины еще раз вывели БПЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе, - говорится в сообщении.

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