Названы города Беларуси, где чаще всего бывают туманы 7.11.2022, 15:29

По словам метеорологов, 59% туманов приходится на ноябрь – март.

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко назвала города Беларуси, где чаще всего бывают туманы. А также отметила, где они фиксируются реже всего.

По ее словам, в 1991 – 2021 годах туман на территории Беларуси отмечался от 15 до 68 дней в году.

«Наименьшее их число характерно для метеостанций Вилейка и Нарочь (15 и 19 дней соответственно), наибольшее – для метеостанций, которые находятся на возвышенностях (Воложин и Новогрудок (69 и 67 дней соответственно))», - рассказала Татьяна Четырко.

По ее словам, 59% туманов приходится на ноябрь – март, а максимум относится, как правило, к концу календарного года:

- В октябре и декабре в среднем регистрируется по 5 дней с туманом, в ноябре 7 дней (это значит, туман отмечается каждый 4-й день месяца).

Также специалист сообщила, что в октябре больше всего дней с туманом отмечено в Ошмянах (это 24 дня в 1964-м), а ноябрь 1958-го отметился аж 26 туманными днями.

- В декабре – в Лепеле в 1960 году (26 дней). Также в Новогрудке в 1964 году было отмечено 140 дней с туманом, что является рекордным значением для Беларуси, - отмечает Татьяна Четырко.

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