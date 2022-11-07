Карта войны в Украине на 7 ноября: данные британской разведки 7.11.2022, 15:32

ВСУ наступают на линии Сватово-Кременная в Луганской области.

Украинские войска продолжают атаки в Луганской и Херсонской областях. При этом на Донецком направлении продолжаются активные бои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, подразделения ВСУ продолжают наступательные действия на линии Сватово-Кременная в Луганской области.

Кроме того, защитники штурмуют позиции оккупантов на севере и северо-западе Херсонской области. Также украинские силы продолжают блокировать врага в районе Херсона на правом берегу Днепра.

При этом противник бросает силы для атак в Донецкой области. В частности, интенсивные бои идут в районе Бахмута, Авдеевки, Соледара и Песков. Украинские войска удерживают оборону и сдерживают продвижение россиян.

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