«Бело-красно-белый флаг и «Жыве Беларусь» - они в сердце» 7.11.2022, 16:12

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Житель Жодино показал протестные рисунки на стенах города.

Житель Жодино Александр отправился на прогулку по своему городу. Он прислал несколько фотографий ex-press.by и рассказал, почему они важны для него и для истории города.

— Прогулялся я вчера по городу, сделал несколько фото. Был счастлив увидеть то, что на фотографиях. Это не только воспоминания. Я подумал: даже если бы коммунальщики вытерли и закрасили всё, ничего не изменилось бы. Потому что бело-красно-белый флаг и «Жыве Беларусь» — не на стенах. Они в сердце. Их не выдают под роспись и по разнарядке, как лукашенковский флаг на демонстрации обеспечивают администрации.

Кто-то скажет — это старые рисунки. Да, сегодня, 6 ноября 2022 года я задокументировал их для истории, для напоминания.

И точно знаю, что мы еще увидим много нового и красивого в нашем Жодино. Жыве Беларусь! И будзе жыць вечна!

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